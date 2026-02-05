المناطق التي ستشهد تساقطاً للامطار بدءاً من الغد

ووفقا للخرائط فان الموجة المطرية تبدأ يوم غد الجمعة خلال العصر أو المساء وتشمل وصلاح الدين وبغداد والمثنى وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بدايتها".وبينت انه "مع تقدم ساعات الليل تمتد الأمطار تدريجياً إلى مناطق والبصرة وميسان وديالى وواسط والسليمانية وكركوك وأربيل وتكون أيضاً خفيفة إلى متوسطة مع فرص غزارة محلية أحياناً خصوصاً في الناصرية وصلاح الدين وديالى وبغداد".وفي فجر وصباح السبت ستتوسع الحالة المطرية لتشمل والديوانية وكربلاء والنجف حيث ان غزارة الأمطار واردة في وبابل والبصرة وواسط وميسان والناصرية وديالى وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على فترات.وفي عصر ومساء السبت تتجدد فرص الأمطار مرة أخرى وتشمل مناطق وسط وشمال وغرب البلاد كافة وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مع فترات غزيرة محلياً في بعض المدن كما تشمل الحالة والديوانية والناصرية وميسان والبصرة بأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال غزارة محدودة محلياً.وفي يوم الأحد تنتهي فرص الأمطار في وسط وجنوب البلاد، بينما تستمر في شمال البلاد حتى مساء الإثنين وتبقى الغزارة واردة خاصة في وأربيل.أما يومي الثلاثاء والأربعاء تنحصر فرص الأمطار في وأربيل والسليمانية وكركوك وربما تشمل أجزاء من وتكون الأمطار هناك خفيفة إلى متوسطة.