الحشد ينفي وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية في الدورة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن " تنفي ما تداولته بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاصرة قوة أمنية مشتركة للواء (17) في بمنطقة الدورة، ووقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين على خلفية قطعة أرض".وأكدت الهيئة أن "هذه الأنباء عارية عن ومغلوطة تمامًا"، موضحةً أن "اللواء (17) يمتلك مقرًا في منطقة الدورة جنوبي منذ عام 2014، ولم يقم بالاستيلاء على أي أرض أو تقسيمها أو بيعها بأي شكل من الأشكال".