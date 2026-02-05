وزير الخارجية: ندعم المفاوضات المقررة في عُمان بين إيران وأمريكا

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي في مع نظيره الفرنسي بارو، إنه "المنطقة تحت مطرقة الحرب والسلم"، مشيراً الى ان "حل المشاكل يجب أن يكون عن طريق المفاوضات وليس العنف".وتابع، انه "ندعم المفاوضات المقررة في عُمان بين وأمريكا"، مبيناً ان "إبعاد المنطقة عن نار الحرب هو واجب جميع الدول".ولفت الى ان "عدم الاستقرار في يؤثر سلباً على الوضع في المنطقة والعراق خصوصاً".واشار الى انه "نتطلع إلى عقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية العراقية والفرنسية".واكمل، ان "عدم الاستقرار في سوريا يؤثر سلباً على الوضع في المنطقة والعراق خصوصاً"، موكداً ان " وقعت عقداً مع شركة الفرنسية لشراء رادارات عسكرية".