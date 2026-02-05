وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل دعمنا إلى العراق

وقال بارو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي ببغداد، ان "المنطقة تشهد توترات وهنالك خطر قائم بحصول تصعيد عسكري".وتابع، انه "سنواصل دعمنا إلى ، وهو الان دخل في عصر جديد من العلاقات الثنائية مع ".واكمل، ان "الاستقرار في العراق ضروري وهو يشهد تعافياً يبعث على الأمل"، مبيناً ان "فرنسا تدعم عقد بنسخته الثالثة في وقت لاحق".