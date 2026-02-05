البصرة.. مزاح بين شقيقين ينتهي بمقتل أحدهما واعتقال الآخر

وقال المصدر لـ ، انه "قتل شاب على يد شقيقه داخل منزلهم في منطقة الحكيمية ، بعد إصابته برصاصة في ، إثر مزاح تطور إلى إطلاق نار، فيما فر القاتل عقب وقوع الحادثة قبل أن تتمكن من اعتقاله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة".وتابع المصدر أن "المجني عليه أصيب برصاصة واحدة في الصدر من مسدس نوع كولومبي تم ضبطه في مسرح الجريمة، والمتهم هو شقيق المجني عليه الذي لاذ بالفرار، قبل أن يتم اعتقاله من قبل الشرطة".