وفود دولية تصل الى بغداد لحضور انتخابات نقابة الصحفيين

أعلن نقيب الصحفيين العراقيين ، الخميس، عن وصول وفود دولية الى لحضور انتخابات المقرر عقدها يوم غد.

وقال في بيان، "وصول وفود إعلامية ومنظمات رفيعة المستوى من وبلجيكا وفرنسا ومصر والأردن وعمان لحضور لنقابة الصحفيين العراقيين". ومن المقرر أن يشهد يوم غد الجمعة، المؤتمر العام لانتخابات العراقيين.