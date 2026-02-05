المالية تتحدث عن رواتب الموظفين والمتقاعدين: مؤمنة

وجاء في بيان للوزارة، "تنفي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريح والذي يفيد بعدم وجود رواتب في الشهر القادم أو خلو من الأموال".

وأكدت الوزارة أن "هذه المعلومات عارية عن ولم تصدر عن أي جهة رسمية"، مشددةً على أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة ويتم صرفها وفق السياقات والتوقيتات المعتمدة، ولا صحه لما تتناوله القنوات والمواقع المغرضه".



ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة في الرأي العام".