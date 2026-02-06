موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس ليوم غد السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة في وخفيفة في المنطقة الوسطى ومتوسطة الشدة في مع حدوث عواصف رعدية مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية وتزداد غزارتها ليلا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".وأضافت ان "طقس الاثنين سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، موضحة ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم".