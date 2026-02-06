انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين في دورتها الثالثة والعشرين

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ ، ان "فعاليات لنقابة الصحفيين العراقيين لانتخاب النقيب ونوابه وأعضاء المجلس واللجان انطلقت في مقر النقابة وبإشراف قضائي".وأضافت "من المؤمل أن يشارك الصحفيون الذين يحملون صفة عضو ممارس، في انتخابات العراقيين في دورتها الـ 23 لانتخاب نقيب ونائبي نقيب و6 أعضاء لمجلس النقابة و3 أعضاء للجنة الانضباط مع 3 أعضاء للجنة المراقبة".