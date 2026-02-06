تحديثات جديدة.. ترقبوا مساء اليوم في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "موعد هطول الامطار سيبدأ بشكل متفرق خلال ساعات ما بعد ظهر ومساء الجمعة، تتراوح شدته ما بين خفيف إلى معتدل، مع فترات متقطعة من الغزارة تترافق مع نشاط البرق والرعد، نتيجة الفارق الحراري بين الطبقات العليا الباردة والسطح الأكثر دفئاً، الأمر الذي يعزز من فعالية السحب الركامية الرعدية في بعض المناطق خصوصا شمال وشرق البلاد".وتوقعت ان "تستمر فرص الامطار حتى صباح يوم الأحد في عموم المناطق، عدا تستمر لمنتصف الاسبوع المقبل"، موضحا ان "مناطق وجنوب البلاد هي الاقل كمية أمطار متوقعة، بينما شمال وشرق البلاد هي الأعلى".وذكر ان "نشاط متوقع للرياح الجنوبية الشرقية على فترات لتصل سرعتها الى 40 كم أحيانا، اما مناطق شرق البلاد هي الاعلى نشاطا بالرياح خصوصا وديالى خلال فترة التأثير".