وزير الموارد: غرامات مالية كبيرة للمخالفين

وقال وزير الموارد ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية ولا تؤيد التوسع في استخدامها"، مؤكداً "وجود حوكمة صارمة لادارة هذا المورد الحيوي".واوضح ان "حفر الابار ممنوع من دون موافقة ، بما في ذلك الابار الخاصة"، مشيرا الى ان "المخالفين يتعرضون لغرامات مالية كبيرة اضافة الى ردم البئر المخالفة".واضاف ان "المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة، والحفاظ عليها مسؤولية وطنية"، لافتا الى ان "بعض الدول المجاورة، ومنها ، عانت من نفاد المياه الجوفية نتيجة الاستعمال الجائر، ما تسبب لها بمشكلات كبيرة".وتابع ان "وزارة الموارد المائية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتصر على ادارة المياه الجوفية بشكل عقلاني ومتوازن، بما يضمن استدامتها لأطول فترة ممكنة وتمديد عمر الخزانات المائية للاجيال القادمة".