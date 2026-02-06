تدمير أنفاق ومخابئ لداعش الارهابي شرق صلاح الدين

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، ان"قوة في قيادة عمليات الشمال وشرق للحشد الشعبي، بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي، نفذت واجبًا أمنيًا مشتركًا شرق ، أسفر عن العثور على عدد من الأنفاق التابعة لفلول الإرهابي".واضافت ان"العملية جرت في منطقة أم تليل، حيث تم العثور على 3 أنفاق تضم غرفتين وتحتوي على مواد لوجستية وقواعد لصواريخ، كما جرى تدمير ثلاثة خزانات مخبأة تحت الأرض".وتابعت ان" المتفجرات في اللواء تولت معالجة المواقع وتدميرها أصوليًا، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة فلول داعش الإرهابي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".