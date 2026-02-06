عربي الجنسية.. القبض على شخص ينتحل صفة طبيب ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "العملية جاءت بناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد اللواء علي صالح، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام المتهم بممارسة مهنة الطب بصورة غير قانونية، من خلال افتتاح عيادة يستقبل فيها المواطنين خلال ساعات المساء وحتى الساعة الثالثة فجرًا، دون الحصول على أي موافقات رسمية".وأضافت أن "فريق عمل مشتركًا من قسم شرطة ومركزي شرطة أكد والعبيدي، وبمشاركة الفوج التكتيكي، داهم العيادة وتمكن من ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بمعالجة أحد المواطنين داخلها".وأشارت إلى أن "المتهم أقر خلال التحقيق بقيامه بالعمل بدافع ما وصفه بـالعمل الإنساني من دون امتلاكه أي إجازة رسمية لمزاولة مهنة الطب أو موافقات من ، فضلاً عن عدم حيازته جواز سفر أصولي".واشارت الى انه "تم ضبط كميات من الأدوية المتنوعة التي كان يبيعها للمراجعين من دون وصفات طبية، إضافة إلى أدوات تُستخدم في العمليات الطبية".وأكدت القيادة أنه "تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا للقانون".