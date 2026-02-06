فجر نفسه.. اصابة عنصرين من القوات الامنية خلال القبض على شخص بالانبار

وقال المصدر، لـ ، ان "قوة مشتركة داهمت أحد الأشخاص في قرية الخصيم التابعة لقضاء القائم غربي ، حيث أقدم الشخص المستهدف على تفجير حزام ناسف أثناء عملية المداهمة".واشار الى انه "التفجير أسفر عن إصابة اثنين من أفراد القوات الأمنية بجروح مختلفة"