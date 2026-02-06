العمليات المشتركة: طائرات F-16 استهدفت مضافتين لداعش غرب نينوى

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، انه "استمراراً بنهجها التعرضي في مطاردة فلول عصابات المنهزمة والضغط عليها، ووفقاً لمعلومات دقيقة وجهد نوعي استمر لعدة أيام من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية الذين أعطوا للشجاعة حقها وبالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في ، نفذ صقور الجو الأبطال ضربات جوية بواسطة طائرات ، استهدفت مضافتين يتواجد بداخلهما (4) عناصر إرهابية وعجلة مخفية في غرب (بالقرب من الحضر)، عند الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".وتابعت، ان "الإصابات مباشرة ودقيقة جداً أدت إلى مقتل الإرهابيين، وتدمير المضافتين وما فيهما من مواد لوجستية وأجهزة وأعتدة ومواد أخرى".