العراق يدين استهداف حسينية في إسلام آباد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تُعرب عن إِدَانتها الشديدة لِلتفجير الِانْتِحَارِي الذي استهدف في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإِسْلَامية الصديقة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".واكدت الوزارة "وقوف جمهورية إلى جانب حكومة وشعب باكستان في هذا الظرف الأليم، وتُعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأُسَر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين".وجددت الوزارة، "رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة والأبرياء، وتُشدد على أهمية تعزيز لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه".