تقلبات خلال الأسبوع.. امطار مستمرة وحرارة مرتفعة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ أن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً على العموم، ويكون غائماً مع تساقط امطار في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون غزيرة فوق ، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم"، مبينا ان "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في مع تساقط امطار فيها تزداد غزارتها فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد".وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في ، وغائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية"، موضحا أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".