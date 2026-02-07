الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "في إطار تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق أحد المطلوبين، خرجت قوة أمنية من شرطة لتنفيذ الواجب وفق السياقات القانونية والمهنية المعتمدة، إلا أن المتهم وأخاه أقدما على فتح النار على القوة الأمنية، في تصرّف إجرامي جبان يعكس استهتارًا واضحًا بأرواح المواطنين ورجال الأمن".وأضافت ان "هذا الاعتداء الغادر اسفر عن عن استشهاد الرائد سلام واستشهاد المفوض عبوش ، بعد أن سطّرا أسمى معاني التضحية والفداء دفاعًا عن أمن القانون وهيبة الدولة"، موضحة انه "بفضل شجاعة وإصرار القوة الأمنية، والتعامل الاحترافي مع الموقف، تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".وقدمت الوزارة "بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الشهيدين ورفاقهما ومحبيهما"، مؤكدا أن "دماء شهدائنا ستبقى أمانة في أعناقنا، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو التعرض لأبطال قواتنا الأمنية".