6 تحذيرات خطيرة لمالكي سيارات الهايبرد في العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555506-639060453518295689.jpg
6 تحذيرات خطيرة لمالكي سيارات الهايبرد في العراق
محليات
2026-02-07 | 02:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,118 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدرت
مديرية الدفاع المدني
، 6 تحذيرات لمالكي سيارات الهايبرد في
العراق
.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "حرائق السيارات الهجينة تمثل تحديًا خاصًا لرجال الدفاع المدني نظرًا للمخاطر المرتبطة ببطاريات الليثيوم، التي قد تستمر في الاشتعال لفترات طويلة وتتجدد تلقائيًا نتيجة تفاعلات كيميائية داخلية"، مبينًا أن "هذه الحرائق تطلق أبخرة سامة تتطلب تعاملًا قائمًا على فهم عميق لخصائص تلك البطاريات".
وأضاف شاكر أن "فرق الإطفاء مدربة على اتباع بروتوكولات خاصة، منها الوقوف بزاوية 45 درجة عند ركن السيارة أثناء الإخماد لتفادي حركتها المفاجئة نتيجة التداخل الكهربائي"، مشددًا على "ضرورة قطع التيار عالي الجهد وتجنب التلامس مع الكابلات ذات اللون البرتقالي المخصصة للجهد العالي لتفادي الصعقات المميتة".
وتابع أن "عمليات التبريد تتطلب كميات كبيرة من المياه"، لافتًا إلى أن "المطافئ التقليدية (الباودر) قد لا تكون فعالة في حال حدوث تفاعلات كيميائية داخل البطارية، مما يستوجب إخلاء المركبة فورًا والاتصال برقم الطوارئ".
وبشأن الأسباب المؤدية للاشتعال، حدد شاكر أربعة عوامل وهي: "التعرض لصدمة مباشرة، الأخطاء التصنيعية، ارتفاع درجات الحرارة، والإفراط في الشحن"، داعيًا السائقين إلى الانتباه لستة مؤشرات تحذيرية تسبق الحريق وهي:
1-سخونة غير طبيعية داخل المقصورة.
2- انخفاض مفاجئ في التسارع.
3-تراجع سريع في نسبة الشحن.
4-سماع أصوات طقطقة أو أزيز من جهة البطارية.
5-استنشاق رائحة بلاستيك محترق.
6-ظهور رسائل تحذيرية في لوحة القيادة (الدشبول).
وأوضح شاكر أن "فرص اندلاع الحرائق في السيارات الهجينة قد تكون أعلى نظرًا لتعدد مكوناتها بين محرك وقود وبطارية ليثيوم ومولد وكابلات ضغط عالٍ، مقارنة بالسيارات التقليدية"، مستدركًا بالقول: "لكن من حيث الإحصائيات، فإن حوادثها المسجلة لا تزال قليلة جدًا؛ نظرًا لحداثتها في
الشارع العراقي
، حيث تعاملت فرقنا العام الماضي مع حالة واحدة فقط في جانب
الكرخ
ببغداد وتمت السيطرة عليها بنجاح".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
انهيار مبنى قديم في محافظة المثنى يدمر 6 سيارات (صور)
05:18 | 2026-01-01
لوس أنجلوس.. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة
15:02 | 2025-12-25
تحذير جديد من الصحة العالمية حول كورونا: مشكلة خطيرة
02:52 | 2025-12-12
محافظ البنك المركزي ينفي تلقيه تحذيرات "تجميد الدولار" بسبب ترشيح المالكي
02:35 | 2026-02-04
هايبرد
سيارات
مديرية الدفاع المدني
الشارع العراقي
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
شارع العراقي
شارع العراق
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
محليات
31.67%
01:29 | 2026-02-06
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
01:29 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
27.1%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
24.15%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
17.08%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
اخترنا لك
شركات الضمان الصحي تناشد رئيس الوزراء: تجاوزات خطيرة وغياب العدالة بملف الفيزا الإلكترونية
05:08 | 2026-02-07
النزاهة تضبط مبتزاً في بلدية ذي قار أقدم على مساومة مواطن
04:12 | 2026-02-07
الكهرباء تنقطع عن إقليم كردستان
03:56 | 2026-02-07
تفاصيل هروب سجين مصاب بالايدز من سجن في ديالى.. متهم بقتل والديه
03:25 | 2026-02-07
انطلاق أعمال سوق السفر العراقي الرابع 2026 في بغداد
02:59 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.