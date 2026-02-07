6 تحذيرات خطيرة لمالكي سيارات الهايبرد في العراق

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "حرائق السيارات الهجينة تمثل تحديًا خاصًا لرجال الدفاع المدني نظرًا للمخاطر المرتبطة ببطاريات الليثيوم، التي قد تستمر في الاشتعال لفترات طويلة وتتجدد تلقائيًا نتيجة تفاعلات كيميائية داخلية"، مبينًا أن "هذه الحرائق تطلق أبخرة سامة تتطلب تعاملًا قائمًا على فهم عميق لخصائص تلك البطاريات".وأضاف شاكر أن "فرق الإطفاء مدربة على اتباع بروتوكولات خاصة، منها الوقوف بزاوية 45 درجة عند ركن السيارة أثناء الإخماد لتفادي حركتها المفاجئة نتيجة التداخل الكهربائي"، مشددًا على "ضرورة قطع التيار عالي الجهد وتجنب التلامس مع الكابلات ذات اللون البرتقالي المخصصة للجهد العالي لتفادي الصعقات المميتة".وتابع أن "عمليات التبريد تتطلب كميات كبيرة من المياه"، لافتًا إلى أن "المطافئ التقليدية (الباودر) قد لا تكون فعالة في حال حدوث تفاعلات كيميائية داخل البطارية، مما يستوجب إخلاء المركبة فورًا والاتصال برقم الطوارئ".وبشأن الأسباب المؤدية للاشتعال، حدد شاكر أربعة عوامل وهي: "التعرض لصدمة مباشرة، الأخطاء التصنيعية، ارتفاع درجات الحرارة، والإفراط في الشحن"، داعيًا السائقين إلى الانتباه لستة مؤشرات تحذيرية تسبق الحريق وهي:1-سخونة غير طبيعية داخل المقصورة.2- انخفاض مفاجئ في التسارع.3-تراجع سريع في نسبة الشحن.4-سماع أصوات طقطقة أو أزيز من جهة البطارية.5-استنشاق رائحة بلاستيك محترق.6-ظهور رسائل تحذيرية في لوحة القيادة (الدشبول).وأوضح شاكر أن "فرص اندلاع الحرائق في السيارات الهجينة قد تكون أعلى نظرًا لتعدد مكوناتها بين محرك وقود وبطارية ليثيوم ومولد وكابلات ضغط عالٍ، مقارنة بالسيارات التقليدية"، مستدركًا بالقول: "لكن من حيث الإحصائيات، فإن حوادثها المسجلة لا تزال قليلة جدًا؛ نظرًا لحداثتها في ، حيث تعاملت فرقنا العام الماضي مع حالة واحدة فقط في جانب ببغداد وتمت السيطرة عليها بنجاح".