انطلاق أعمال سوق السفر العراقي الرابع 2026 في بغداد

وقال المجاميع السياحية بالهيئة مهدي غضبان في بيان ورد لـ ، انه "برعاية وإشراف العراقية (وتحت شعار السياحة فرص واستثمار) انطلقت في العاصمة العراقية أعمال سوق السفر العراقي الرابع 2026 بحضور سفراء والأجنبية وبمشاركة واسعة من مؤسسات سياحية محلية وعربية وأجنبية متمثلة بشركات طيران وشركات سفر وسياحة وفنادق وأنظمة حجوزات من مختلف المحافظات وإقليم ".وأكد الساعدي ان "انطلاق فعاليات سوق السفر العراقي بدورته الرابعة يمثل نقطة تواصل سياحي في مجال النشاطات والفعاليات السياحية الداخلية والخارجية ويعزز دوره على الصعيدين العربي والعالمي حيث نعمل جميعًا على إبراز وجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط والترويج للسياحة الأثرية والثقافية والعتبات على أرض بلاد ".بدوره أكد مدير سوق السفر العراقي طارق أن "إدارة السوق خصصت فقرات وبرامج ترويجية من أجل الشرح عن آلية منح تسهيلات الفيزا الإلكترونية إلى الوافدين للعراق من العرب والأجانب".وذكر انه "تم تهيئة الأرض الخصبة للمشاركين من أجل عقد تفاهمات وتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات السياحية العراقية والعربية والأجنبية المشاركة في الحدث من أجل المساهمة في تنشيط العمل السياحي والقطاع الخاص وزيادة أعداد السياح الوافدين للبلاد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المشاركة".