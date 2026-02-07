تفاصيل هروب سجين مصاب بالايدز من سجن في ديالى.. متهم بقتل والديه

وقال المصدر لـ ، ان "سجينا متهم بقتل والديه هرب من فتحة للتهوية في مكافحة الإجرام بمدينة "، مبينا ان "القوات الأمنية تواصل البحث عنه".وأضاف ان "المتهم مصاب بالايدز"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة".