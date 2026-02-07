النزاهة تضبط مبتزاً في بلدية ذي قار أقدم على مساومة مواطن

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "ملاكات واستناداً إلى مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن المُختصّ بقضايا النزاهة في المُحافظة، أفادت بنصب كمينٍ مُحكمٍ لضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة سوق الشيوخ؛ لقيامه بابتزاز أحد المواطنين وطلب رشوةٍ منه تبلغ ثلاثة ملايين دينار؛ لقاء عدم مطالبته بإزالة داره؛ على الرغم من كون الدار طابو صرف وغير مُتجاوزٍ".وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود اثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، استغلَّ موقعه الوظيفيَّ في شعبة التجاوزات في المُديريَّة، وأقدم على ابتزاز المُواطن؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ، خلافاً للقانون"، لافتةً إلى "عرض المُتَّهم رفقة محضر ضبطٍ أصوليٍّ أمام قاضي التحقيق الخفر، الذي قرَّر بدوره توقيفه، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة".