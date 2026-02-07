النتائج النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

– محلي

تنشر نيوز، اليوم السبت، النتائج النهائية لانتخابات مجلس العراقيين.



النتائج النهائية:

-خالد جاسم 1206

-محمد جاسم 26

- محمد حنون 544

-غانم 32

-جبار 106

النائب

- 1291

- جبار طراد 981

سلمان هاشم 74

- علي عويد 527

-أحمد مزهر 152

- قصي شفيق 248

المجلس

حسن العبودي 1044

ناظم 637

رسول الفزع 834

زهرة 822

احمد العلوجي 472

محمد سلام 645

عدنان لفتة 488

رعد المشهداني 413

هادي جلو 672

جعفر العائدي 467

هبة حسين 253

نغم جبار 112

فالح الخالدي 70

زينب فخري 157

نجاة الزغبي 202

سلمان 27

الحطاب 429

98

خالد 131

مناضل التميمي 135

خالد ابو التمن 57

عباس عبود 243

زينب 149

رحيم شلال 61

سهاد القيسي 151

صباح 131

رزاق عويد 151

عادل هادي شهاب 87

جمعة الثامر 198

لجنة المراقبة

تكليف 924

صلاح 427

زياد طارق 641

احمد جبار 177

محمد هاشم 253

سميرة جياد 506

عبد المنعم ناصر 105

نبيل زكي 110

مهند صالح 91

فليح حسن 186

زينب جبار 219

جاسم 52

انعام عطيوي 153

زيد تحسين 65

جبار كريم 199

عدي نوشي 55

ناصر عبد الله 21

الانضباط

فراس الحمداني 861

هناء جبار 576

علي طالب 365

عقيل عواد 233

كريم كلش 404





