النتائج النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
10:50 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555535-639060621358401299.jpg
النتائج النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين
محليات
2026-02-07 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
436 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، اليوم السبت، النتائج النهائية لانتخابات مجلس
نقابة الصحفيين
العراقيين.
وجاءت النتائج كالاتي:
النتائج النهائية:
-خالد جاسم 1206
-محمد جاسم 26
- محمد حنون 544
-غانم
عبد الزهرة
32
-جبار
المشهداني
106
النائب
-
مؤيد اللامي
1291
- جبار طراد 981
سلمان هاشم 74
- علي عويد 527
-أحمد مزهر 152
- قصي شفيق 248
المجلس
حسن العبودي 1044
ناظم
الربيعي
637
رسول الفزع 834
زهرة
الجبوري
822
احمد العلوجي 472
محمد سلام 645
عدنان لفتة 488
رعد المشهداني 413
هادي جلو 672
جعفر العائدي 467
هبة حسين 253
نغم جبار 112
فالح الخالدي 70
زينب فخري 157
نجاة الزغبي 202
جواد
سلمان 27
علاء
الحطاب 429
علي عبد الزهرة
98
خالد
التميمي
131
مناضل التميمي 135
خالد ابو التمن 57
عباس عبود 243
زينب
العبيدي
149
رحيم شلال 61
سهاد القيسي 151
صباح
السوداني
131
رزاق عويد 151
عادل هادي شهاب 87
جمعة الثامر 198
لجنة المراقبة
كاظم
تكليف 924
صلاح
عبد الأمير
427
زياد طارق 641
احمد جبار 177
محمد هاشم 253
سميرة جياد 506
عبد المنعم ناصر 105
نبيل زكي 110
مهند صالح 91
فليح حسن 186
زينب جبار 219
سعدون
جاسم 52
انعام عطيوي 153
زيد تحسين 65
جبار كريم 199
عدي نوشي 55
ناصر عبد الله 21
الانضباط
فراس الحمداني 861
هناء جبار 576
علي طالب 365
عقيل عواد 233
كريم كلش 404
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النتائج الأولية لانتخابات نقابة الصحفيين: خالد جاسم يتقدم لمنصب النقيب ومؤيد اللامي نائباً له
14:55 | 2026-02-06
انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين في دورتها الثالثة والعشرين
01:41 | 2026-02-06
وفود دولية تصل الى بغداد لحضور انتخابات نقابة الصحفيين
10:56 | 2026-02-05
نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة للانتخابات التشريعية
10:44 | 2025-11-11
نقابة
الصحفيين
علي عبد الزهرة
وكالة السومرية
نقابة الصحفيين
السومرية نيوز
مؤيد اللامي
سومرية نيوز
عبد الأمير
عبد الزهرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
محليات
30.96%
01:29 | 2026-02-06
موجة جديدة تكشر عن انيابها وتغطي محافظات العراق.. الحرارة تلامس الانجماد
01:29 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
26.03%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
25.92%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
17.09%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-2-2026 | 2026
13:30 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
اخترنا لك
السامرائي يهنئ بانتخاب نقيب الصحفيين العراقيين
08:29 | 2026-02-07
شركات الضمان الصحي تناشد رئيس الوزراء: تجاوزات خطيرة وغياب العدالة بملف الفيزا الإلكترونية
05:08 | 2026-02-07
النزاهة تضبط مبتزاً في بلدية ذي قار أقدم على مساومة مواطن
04:12 | 2026-02-07
الكهرباء تنقطع عن إقليم كردستان
03:56 | 2026-02-07
تفاصيل هروب سجين مصاب بالايدز من سجن في ديالى.. متهم بقتل والديه
03:25 | 2026-02-07
انطلاق أعمال سوق السفر العراقي الرابع 2026 في بغداد
02:59 | 2026-02-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.