السامرائي يهنئ بانتخاب نقيب الصحفيين العراقيين

وقال في بيان، "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى الاستاذ بمناسبة انتخابه نقيباً للصحفيين العراقيين، والى الاستاذين وجبار لنيلهما ثقة الاسرة الصحفية نائبين للنقيب".واضاف "نتمنى لهم التوفيق في اداء مهامهم بما يعزز دور الصحافة الوطنية ورسالتها المهنية في خدمة الحقيقة وترسيخ حرية التعبير والمسؤولية الاعلامية".