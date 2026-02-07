السيد الصدر يكرم الشيخ المسعودي لجهوده بتنظيم الزيارة الشعبانية

قدم وفد زعيم ، تكريما لرئيس للحج والعمرة الشيخ لجهوده في تنظيم الزيارة الشعبانية.

وقالت الهيئة في بيان، "زار وفد رفيع المستوى يمثّل سماحة (أعزه الله)، برئاسة مدير مكتبه الخاص السيد المحترم، رئيس للحج والعمرة سماحة الشيخ ، تقديراً لجهوده في تنظيم الزيارة الشعبانية ".

وأضاف البيان انه "خلال الزيارة، نقل السيد حيدر تحيات وسلام سماحة السيد إلى سماحة الشيخ سامي "، مثمّناً "الدور البارز الذي اضطلع به في تنظيم وإدارة الزيارة الشعبانية، ولا سيما ما تحقق من انسيابية عالية وتنظيم متميّز أسهم في خدمة الملايين من الزائرين وإحياء هذه المناسبة الإيمانية العظيمة بأعلى درجات المسؤولية".



كما قدّم وفد هدية وتكريما خاصا إلى الشيخ المسعودي، تعبيراً عن "الامتنان والتقدير لجهوده الكبيرة وإدارته الحكيمة، وما أظهره من تفانٍ وإخلاص في أداء الواجب، بما عكس صورة مشرفة للعمل المؤسسي والخدمي في خدمة الشعائر الدينية".



من جانبه، أعرب المسعودي عن شكره وامتنانه للسيد ، على هذه اللفتة الكريمة، معتبراً أن "هذا التكريم وسام فخر يضاف إلى مسيرة العمل، وحافزا لمضاعفة الجهود في خدمة الزائرين وإحياء المناسبات الدينية بما يليق بعظمتها ومكانتها".