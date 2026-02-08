الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555575-639061257214517631.jpg
حراك داخل البرلمان ضد "انفلات مواقع التواصل"
محليات
2026-02-08 | 00:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
858 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
تتحرك وزيرة الاتصالات السابقة والنائبة الحالية عن كتلة الاعمار والتنمية
هيام الياسري
، لملاحقة ما وصفته "انفلات" مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق.
وقالت
الياسري
انها "تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة
مجلس النواب
لغرض تحديد جلسة لاستضافة رئيس وأعضاء
هيئة الإعلام
والاتصالات، بهدف الوقوف على أسباب هذا الانفلات وبحث سبل وضع ضوابط قانونية وإجرائية تحد من
الفوضى
الإعلامية وتحافظ على السلم المجتمعي".
وأشارت الياسري، إلى أن “تعطّل الجلسات البرلمانية أسهم في تأخير تفعيل الدور الرقابي للمجلس”، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا نيابيًا فاعلًا لعقد جلسات الاستضافة والاستجواب، لكونها تمثل أحد أهم أدوات الرقابة الدستورية”.
وأضافت الياسري أن “رئاسة مجلس النواب أبدت موافقتها على المضي باستضافة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ضمن جدول الأعمال المقبل، في إطار إعادة تفعيل المساءلة البرلمانية ومعالجة القضايا التي تشغل الرأي العام"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
