حراك داخل البرلمان ضد "انفلات مواقع التواصل"

وقالت انها "تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة لغرض تحديد جلسة لاستضافة رئيس وأعضاء والاتصالات، بهدف الوقوف على أسباب هذا الانفلات وبحث سبل وضع ضوابط قانونية وإجرائية تحد من الإعلامية وتحافظ على السلم المجتمعي".وأشارت الياسري، إلى أن “تعطّل الجلسات البرلمانية أسهم في تأخير تفعيل الدور الرقابي للمجلس”، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا نيابيًا فاعلًا لعقد جلسات الاستضافة والاستجواب، لكونها تمثل أحد أهم أدوات الرقابة الدستورية”.وأضافت الياسري أن “رئاسة مجلس النواب أبدت موافقتها على المضي باستضافة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ضمن جدول الأعمال المقبل، في إطار إعادة تفعيل المساءلة البرلمانية ومعالجة القضايا التي تشغل الرأي العام"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.