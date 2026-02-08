نيوز-محليات



اكدت ، اليوم الاحد، انها تحاول التوجه للتحول الى "التمويل الذاتي" بالاعتماد على الضمان الصحي، وتمويل رواتبها من استقطاعات الضمان بدلا من الاعتماد على .





وقال الوكيل الإداري للوزارة خميس في كلمة خلال ورشة العمل الوطنية تحت شعار (جودة الرعاية الصحية والاعتماد) إن "الوزارة تعمل على تحويل تدريجياً إلى نظام التمويل الذاتي ضمن ، بما يحقق جدوى اقتصادية ويعزز جودة الخدمات في القطاعين العام والخاص".



وأشار إلى "اعتماد نظام صحي مرن يدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد في والمحافظات لمواكبة التطورات العالمية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، بحسب صحيفة الصباح.



