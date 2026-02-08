المرور تتوعد بالحجز والغرامة لعجلات "الهورن المزعج"

وقال مدير شعبة الإعلام بالمديرية، العقيد إن "أصوات منبهات السيارات المرتفعة التي يقوم بها بعض سائقي المركبات تعد مخالفة وفق رقم 8 لسنة 2019".وأشار الى أن "أصوات تلك المنبهات تعد مخالفة مرورية وعقوبة أصوات المنبهات المزعجة، تتمثل بحجز المركبات المخالفة وفرض غرامة مالية بحق مرتكبيها"، بحسب وكالة الانباء العراقية.وأكد أن " مستمرة برصد المخالفات المرورية المتنوعة بهذا الخصوص ومحاسبة السائقين المقصرين"، محذراً "السائقين من تحوير منبهات المركبات لتصدر أصواتاً مزعجة تؤثر في المارة وبقية سائقي المركبات".