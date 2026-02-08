مؤتمر "قادة النصر" السادس يوصي باتفاقية عالمية لتنظيم "المسيّرات" ومحاكمة الجناة دولياً

ودعا المؤتمر إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية الدولية، بالتنسيق مع ؛ للإسراع في إعداد تنظم استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحفظ السيادة الوطنية الكاملة للدول.كما شدد على دعوة والجهات القضائية المختصة إلى تفعيل الجهود الدولية من أجل استكمال إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر، بما يحقق العدالة الناجزة أمام القانون، ويضع حداً لسياسات الاغتيال خارج الأطر القانونية.وأكد المؤتمر أهمية التنسيق بين الحكومة العراقية ونظيرتيها الإيرانية واللبنانية؛ لتسهيل لجوء ذوي الشهداء إلى المحافل الدولية؛ بهدف المطالبة بإجراء محاكمة دولية بشأن جريمة اغتيال قادة النصر في ، إضافة إلى جريمة اغتيال .وفي محور آخر، دعا المؤتمر المحامين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق شهداء المقاومة الإسلامية إلى تأسيس مؤسسة وطنية تُعنى برموز المقاومة، وتسليط الضوء على سيرهم وتضحياتهم في سبيل إعلاء كلمة الحق.كما ناشد جميع الأحرار في العالم توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، والعمل على إيقاف نزيف الاغتيالات خارج إطار القانون، سواء عبر العمليات العسكرية أو باستخدام الطائرات المسيّرة المسلحة.