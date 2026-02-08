جنايات نينوى تُسدل الستار على جريمة "طبيبة الموصل" وتصدر حكماً بالإعدام بحق زوجها

وبحسب ما أفاد به إعلام القضاء، فإن وقائع الجريمة تعود إلى منتصف شهر كانون الأول من عام 2025، عندما أقدم الجاني على سكب مادة "البنزين" على زوجته وهي داخل سيارتها، ثم أضرم النار فيها عمداً وسط ذهول المارة.ورغم محاولات الكوادر الطبية الحثيثة لإنقاذ حياتها، إلا أن المجنى عليها فارقت الحياة في مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري 2026، متأثرة بحروق بليغة من الدرجات المتقدمة غطت معظم أنحاء جسدها، لتتحول القضية منذ ذلك الحين إلى قضية رأي عام طالبت بالقصاص العادل.