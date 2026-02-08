الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
جنايات نينوى تُسدل الستار على جريمة "طبيبة الموصل" وتصدر حكماً بالإعدام بحق زوجها
محليات
2026-02-08 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,254 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدرت محكمة جنايات
نينوى
، حكماً بالإعدام بحق المدان (إسماعيل
عطية
كرجي)، الذي يعمل طبيباً، وذلك عن جريمة قتل زوجته الطبيبة (إسراء عزام سليمان) بطريقة وحشية هزت الأوساط الطبية والاجتماعية في مدينة
الموصل
.
وبحسب ما أفاد به إعلام القضاء، فإن وقائع الجريمة تعود إلى منتصف شهر كانون الأول من عام 2025، عندما أقدم الجاني على سكب مادة "البنزين" على زوجته وهي داخل سيارتها، ثم أضرم النار فيها عمداً وسط ذهول المارة.
ورغم محاولات الكوادر الطبية الحثيثة لإنقاذ حياتها، إلا أن المجنى عليها فارقت الحياة في مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري 2026، متأثرة بحروق بليغة من الدرجات المتقدمة غطت معظم أنحاء جسدها، لتتحول القضية منذ ذلك الحين إلى قضية رأي عام طالبت بالقصاص العادل.
وأوضح أن الحكم بحق المدان صدر استناداً لأحكام المادة 406 / 1/ أ – ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
جنايات نينوى
الإعدام بحق طبيب حرق زوجته الطبيبة "إسراء عزام سليمان" في الموصل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
بات العراق
السومرية
إسماعيل
الموصل
العراق
نينوى
+A
-A
