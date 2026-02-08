الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555610-639061612720729632.webp
التحقيق معهم يستمر لـ6 اشهر.. القضاء يوضح تفاصيل محاكمة الدواعش: قادمون من 42 دولة
محليات
2026-02-08 | 10:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
456 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اوضح
المركز الوطني
للتعاون القضائي الدولي في
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الجمعة، تفاصيل محاكمة
الدواعش
، وفيما بين انهم قادمون من 42 دولة اكد ان محاكمتهم تستمر لــ6 اشهر.
وقال معاون رئيس المركز علي
ضياء
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إنه "تم عقد اجتماع في
مجلس القضاء الأعلى
بإشراف
رئيس المجلس
القاضي
فائق زيدان
، حيث أُنيطت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من
سوريا
إلى
العراق
بمحكمة تحقيق
الكرخ
الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية".
وأوضح، أنه "تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين"، متوقعاً أن "يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص".
وأشار إلى أن "المحكمة المختصة باشرت، اعتباراً من تاريخ 28/01/2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين"، لافتا إلى أن "التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات
داعش
الإرهابية".
وبين أن "
المركز الوطني
للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017".
ولفت إلى أنه "تم تزويد المحكمة المختصة بجميع هذه البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم"، موضحاً أنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق".
وذكر أن "التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية"، موضحا أن "من بين الأشخاص الذين تُجرى التحقيقات معهم من ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا من الإيزيديين، إضافة إلى من تورطوا في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية".
ونوّه إلى أن "ما يقارب 42 دولة أجنبية لديها عناصر من داعش الإرهابي ضمن الأعداد التي تتراوح بين 7000 و8000 شخص"، مؤكداً أن "جميع المحاكمات التي تجري في العراق تكون وفق القوانين العراقية حصراً، ويتم اعتماد
القانون العراقي
في هذه القضايا".
وواصل بالقول إن "عناصر داعش لم تجرِ لهم أي محاكمات في سوريا، وكانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية، دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة".
ولفت إلى إن "القضاء العراقي يسابق الزمن لاستكمال هذا الملف المهم، الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي"، متوقعاً أن "تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين 4 و6 أشهر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
محكمة تحقيق الرصافة تسترجع اكثر من 89 مليار دينار الى خزينة الدولة
02:45 | 2025-12-31
02:45 | 2025-12-31
القضاء يوضح حول قرار المحاسبة على التصريحات الداعية لإسقاط النظام
03:10 | 2025-12-11
03:10 | 2025-12-11
قائممقام القائم يوضح تفاصيل عملية مداهمة "انتحاريين"
11:14 | 2026-02-07
11:14 | 2026-02-07
القضاء يباشر بالتحقيق مع حوالي 1400 سجين لداعش وصلوا من سوريا
02:27 | 2026-02-02
02:27 | 2026-02-02
داعش
العراق
مجلس القضاء الأعلى
الأجهزة الأمنية
القانون العراقي
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
المركز الوطني
قانون العراق
رئيس المجلس
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
12:47 | 2026-02-08
12:47 | 2026-02-08
الكشف عن آليتين للشمول باﻹعانة الاجتماعية
12:35 | 2026-02-08
12:35 | 2026-02-08
ليس سجنا مركزيا بل بوابة الدخول إلى دائرة البطاقة الموحدة في نينوى (فيديو)
12:25 | 2026-02-08
12:25 | 2026-02-08
امانة بغداد: تأهيل الطرق السريعة من اختصاص وزارة الاعمار
12:21 | 2026-02-08
12:21 | 2026-02-08
الاعلام الأمني تعلن عن تعليمات تخص عمل الصحفيين
12:10 | 2026-02-08
12:10 | 2026-02-08
ضوابط جديدة لاستخدام طائرات الدرون في العراق
11:23 | 2026-02-08
11:23 | 2026-02-08
