امانة بغداد: تأهيل الطرق السريعة من اختصاص وزارة الاعمار

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل لـ ، ان "هناك توجيهات من مع صدور امر ديواني بإحالة تاهيل جميع الطرق السريعة في منها طريقي القناة ومحمد القاسم وغيرها الى وزارة الاعمار والإسكان وهي ضمن خطة فك الاختناقات المرورية".وأضاف ان " مستعدة لتقديم أي معونة لوزارة الاعمار لكوننا نعمل ضمن فريق واحد لانجاز مشاريع كبيرة في بغداد"، لافتا الى انه "سبق وان انجزت مجسرات كبيرة بالتعاون مع وزارة الاعمار والعمل ضمن فريق عمل واحد".واكد "اننا مستمرين بالمساعدة والعون بفريق واحد".