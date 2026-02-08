الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
الكشف عن آليتين للشمول باﻹعانة الاجتماعية
محليات
2026-02-08 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,937 شوهد
كشفت
وزارة التخطيط
، اليوم اﻷحد، عن آليتين لشمول اﻷسر الفقيرة بالاعانة الاجتماعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة
عبد الزهرة الهنداوي
للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "آلية تزويد
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية ببيانات اﻷسر الفقيرة تبدأ بإرسال الوزارة باحثيها الاجتماعيين إلى الأسر أو الأفراد المراد شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث يقوم الباحث الاجتماعي بجمع البيانات الخاصة بالأسرة أو الفرد وفق جدول معين يتضمن مجموعة من المعلومات والبيانات"، مبينا ان "البيانات التي يتم جمعها تُرسل بعد ذلك إلى وزارة التخطيط/ هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، حيث يوجد نظام أو آلية يتم من خلالها
قراءة
أوزان هذه البيانات الخاصة بالمراد شمولهم، وبالنتيجة تظهر ما إذا كان الفرد أو الأسرة فوق خط الفقر أو تحته".
وذكر أن "الأسر أو الأفراد الذين تظهر نتائجهم تحت خط الفقر يتم شمولهم بالإعانة المالية، أما من هم فوق خط الفقر فلا يتم شمولهم"، لافتاً إلى أنه "بعد استكمال هذه الآلية تُعاد النتائج إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأكد أن "الأسماء ترد إلى
وزارة التخطيط
عبر قرص مدمج (CD)، وتكون مرمزة من دون ذكر الأسماء الصريحة، إذ يتم التعامل معها من خلال ترميز خاص بالأرقام أو الحروف وفق الآلية المعتمدة"، موضحا ان "وزارة العمل تعتمد من جانب اخر على خريطة الفقر التي ترسمها وزارة التخطيط، سواء من خلال نتائج التعداد العام للسكان أو من خلال نتائج
المسح الاجتماعي
والاقتصادي الذي تنفذه هيئة الإحصاء بشكل دوري كل عدة سنوات".
وأكد أن "آخر مسح اجتماعي واقتصادي نُفذ في نهاية عام 2024 ومطلع عام 2025، وأظهر المناطق الأكثر فقراً على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، ووفق هذه الخريطة يتم تحديد المناطق الفقيرة، ليتوجه باحثو وزارة العمل إلى تلك المناطق والوصول إلى الأسر الفقيرة لشمولها وفق الآلية التي جرى توضيحها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
