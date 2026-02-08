تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "خرائط الطقس تشير الى استمرار تواجد الغيوم في أجواء البلاد يوم غد الاثنين والايام المقبلة".وذكرت ان "توقعات الطقس ليوم غد تشير الى وجود فرص هطول أمطار تشمل مدن والسليمانية (بعض الغزارة) وكذلك و وكركوك وشمال ، وربما تمتد إلى شمال ، بهطول متفاوت الشدة ومتفرق".وتابعت ان "هناك نشاط ملحوظ للرياح السطحية الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار في وجنوب ديالى، يقابله نشاط للرياح الشمالية الغربية في الأقسام الغربية من البلاد، على أن تميل الرياح إلى الهدوء نسبياً والتقلبات خلال ساعات الليل"، موضحة انه "لا يوجد انخفاض متوقع في درجات الحرارة، حيث تستمر مرتفعة نسبياً، مع أجواء معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً، فيما تبقى الأجواء باردة في ".وتابعت ان "ضبابا كثيفا سيتشكل في مناطق من وميسان صباح يوم غد الاثنين يسبب تردي واضح للرؤية الافقية تتحسن تدريجيا مع تقدم ساعات النهار".