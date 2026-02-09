العراق يلجأ لوضع خطة طوارئ لتامين مياه الشرب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير الموارد المائية عبدالله، ترأس اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، والتي شكلت بموافقة رئيس ، بموجب الأمر الديواني 25296، بحضور الوكيل الفني ومدير عام لإدارة الموارد المائية، وممثلي الوزارات ذات العلاقة، والتي تتولى الأشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية، فضلا عن تأليف لجان من كل محافظة برئاسة المحافظين وعضوية ، مديريات الموارد المائية، الزراعة، البيئة، البلديات، الكهرباء، الماء".وأضافت أن "اللجان المكلفة ستتولى إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرة من قبل ، واتخاذ الإجراءات الفعالة ومحاسبة المقصرين، ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرة، ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، وتأمين الحماية لمنشآت الري والمنسوبين، بما يسهم في الحد من التجاوزات بأنواعها، الى جانب رفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية بخصوص الوضع المائي وموقف المتجاوزين على الحصص المائية"، مشيرة الى ان "الاجتماع ناقش أيضا تقديم شرح تفصيلي عن الموقف المائي والخزين ومقارنته بالسنوات الماضية والأستهلاك الفعلي للقواطع على نهري دجلة والفرات وحساب المساحات وأعداد بحيرات اﻷسماك ومراقبتها ومخطط يوضح البحيرات المجازة والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على أمتداد ".وأكد ذياب على "ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز الأزمة القاسية لشح المياه والتي عصفت بالبلاد"، لافتا الى ان " يمر حاليا بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية واستثمار دول أعالي المتبع للموارد المائية في أنشاء مشاريع خزنية وإروائية في منابع هذه الأنهر وخاصة الجارة ".وشدد على "أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على بيئة النهر وعدم رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه حماية لحياة المواطنين وللحفاظ على المجرى البيئي للنهر".