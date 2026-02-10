الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في وخاصة الجبلية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في ".وأضافت أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في الاقسام الشرقية منهما، وصحواً إلى غائم جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".وذكر ان "طقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض الاماكن من المنطقة الوسطى، وصحواً إلى غائم جزئياً في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات الى 40 كم/س مُسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".