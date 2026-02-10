النزاهة تضبط موظفاً في مديرية تربية نينوى متلبساً بالرشوة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على قرار قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، تمكن فريقا من مُديريَّة تحقيق ، من ضبط مُوظَّفٍ يعملُ في المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة؛ وذلك لإقدامه على أخذ مبلغ رشوةٍ؛ مقابل وعدٍ بإصدار أمر نقل مُوظَّفٍ يعمل في إحدى الدوائر الحكوميَّة، مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم".وأضافت "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على المُختصِّ الذي قرَّر إجراء التحقيق وفق أحكام القرار رقم (الفقرة ثانيا / 1/ لسنة 1983) المُعدّل، وتوقيف المُتّهم على ذمَّة التحقيق".