اجتماع قضائي لتوثيق الاعتداءات الجنسية

وقال في بيان ورد لـ ، ان "مجلس استضاف اجتماعاً مشتركاً ضم ودائرة الطب العدلي في ، إلى جانب منظمة أطباء من اجل حقوق الانسان".وأضاف ان "الاجتماع تناول استعراضاً لمراحل انجاز مسودة الدليل الارشادي لتوثيق جرائم الاعتداءات الجنسية، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم وفق المعايير المعتمدة".وذكر ان "الاجتماع حضره رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي والمشرف القضائي والمدعي العام انوار حسن وممثلين عن دائرة الطب العدلي لينا اسعد وحسين فلاح ومن جانب المنظمة مديرها سامان والخبير الدولي رفقة أعضاء المنظمة المختصة".