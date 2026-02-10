العراق ينجح بمعالجة 68 بالمئة من مياه الصرف الصحي

وقال وكيل الوزارة للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " رقابية، ولديها قاعدة بيانات رصينة بما يتعلق بكمية ونوعية المواد الملوثة للمياه، وكذلك لديها قاعدة بيانات رصينة فيما يتعلق بمصدر التلوث، إلا أن القطاع الحكومي يتحمل جزءاً كبيراً من زيادة معدلات التلوث المائي".وأضاف أن " يشرف على لجنة عليا لمعالجة تلوث المصادر المائية ورصدت مبالغ مالية خلال الثلاث سنوات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ولكن للأسف هذا يتطلب مبالغ مالية كبيرة، ولكننا بدأنا على مستوى أمانة وحدود الأمانة وارتفعت نسبة المعالجة من 32 بالمئة الى أكثر من 68 بالمئة، وهذا تطور نوعي".وتابع أن " هي الوزارة الأولى في التلوث الناتج عن والمنشآت النفطية وصلت الى 95 بالمئة"، مشيراً إلى أن "قطاعات البلديات هي التي تتحمل العبء الأكبر من مخاطر التلوث البيئي، ووزير الإعمار والإسكان الحالي له يد بيضاء في تخصيص الاهتمام بالتركيز على القطاع البلدي لإنشاء محطات معالجة".ولفت إلى أن "هذا الأمر يتطلب رؤية واستراتيجية وطنية ومبالغ مالية كبيرة"، مؤكداً أن "الإرادة موجودة، ووزارة البيئة مستمرة بالرصد والمتابعة، لأنها عين المواطن، وهي الرقيب على صحة وسلامة المواطن".