أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
العراق ينجح بمعالجة 68 بالمئة من مياه الصرف الصحي
محليات
2026-02-10 | 04:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
315 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكدت
وزارة البيئة
، ارتفاع نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في
بغداد
إلى أكثر من 68 بالمئة.
وقال وكيل الوزارة
جاسم الفلاحي
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
وزارة البيئة
رقابية، ولديها قاعدة بيانات رصينة بما يتعلق بكمية ونوعية المواد الملوثة للمياه، وكذلك لديها قاعدة بيانات رصينة فيما يتعلق بمصدر التلوث، إلا أن القطاع الحكومي يتحمل جزءاً كبيراً من زيادة معدلات التلوث المائي".
وأضاف أن "
رئيس الوزراء
يشرف على لجنة عليا لمعالجة تلوث المصادر المائية ورصدت مبالغ مالية خلال الثلاث سنوات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ولكن للأسف هذا يتطلب مبالغ مالية كبيرة، ولكننا بدأنا على مستوى أمانة
بغداد
وحدود الأمانة وارتفعت نسبة المعالجة من 32 بالمئة الى أكثر من 68 بالمئة، وهذا تطور نوعي".
وتابع أن "
وزارة النفط
هي الوزارة الأولى في التلوث الناتج عن
المصافي
والمنشآت النفطية وصلت الى 95 بالمئة"، مشيراً إلى أن "قطاعات البلديات هي التي تتحمل العبء الأكبر من مخاطر التلوث البيئي، ووزير الإعمار والإسكان الحالي له يد بيضاء في تخصيص الاهتمام بالتركيز على القطاع البلدي لإنشاء محطات معالجة".
ولفت إلى أن "هذا الأمر يتطلب رؤية واستراتيجية وطنية ومبالغ مالية كبيرة"، مؤكداً أن "الإرادة موجودة، ووزارة البيئة مستمرة بالرصد والمتابعة، لأنها عين المواطن، وهي الرقيب على صحة وسلامة المواطن".
