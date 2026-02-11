توجه برلماني لتعديل قانون العطل الرسمية وتقليل أيامها

وقالت عضو نهال الشمري، إن "مجلس النواب بصدد إعادة النظر بقانون العطل الرسمية باتجاه تقليلها"، مبينة أن هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، ولا سيما والشؤون الدينية، التي يقع ضمن اختصاصها تعديل قانون العطل الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية".وأوضحت الشمري، أن "مراجعة القانون تأتي في إطار تنظيم أيام الدوام الرسمي بما ينسجم مع متطلبات العمل والإنتاج، ويحد من التعطيل المتكرر الذي يؤثر في مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ويقول الخبير الاقتصادي ، ان عطل الجمعة والسبت لوحدها تستهلك 30% من ايام السنة، ثم تضاف اليها 10 ايام من العطل الرسمية والدينية، فيما تبلغ كلفة اليوم الواحد 136 مليون دولار، كرواتب ونفقات لا يقابلها عمل في ذلك اليوم.