التربية تكشف حقيقة فرض جباية مالية على طلبة المدارس

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، ، في بيان، أن "هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقاً، ولم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الشأن من قبل أو أعضاء ".ودعا، أولياء الأمور والطلبة إلى اعتماد الأخبار الصادرة حصراً عن القنوات والمنصّات الرسميّة لوزارة التربية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد التي تُنشر خارج الأطر المؤسسية المُعتمدة.