حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة في بعض اقسام ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية يتحول تدريجياً إلى صحو مع بعض الغيوم بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع فرصة لأثارة الغبار في الاقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".وأشار إلى، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور غيوم في بعض الاقسام من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".وبين، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً على العموم مع ظهور غيوم في بعض المناطق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في دهوك 5، 16، 17، وكركوك 20، والأنبار 21، 23، وكربلاء 25، واسط والنجف الأشرف والديوانية وميسان وبابل 26، والبصرة 27، 28".