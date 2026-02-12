قرارات جديدة تخص تقليص ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان

وذكرت الامانة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة خلال شهر رمضان المبارك".وتابعت ان "التوجيه يضمن تخويل الجهات المعنية صلاحية تحديد ذلك في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".واضافت ان "التوجيه، يأتي استنادًا إلى الفقرة (رابعًا) من (128 لسنة 2025) المتضمن توصيات اللجنة المعنية بتقديم التوصية الملائمة من الناحية القانونية بشأن اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية".