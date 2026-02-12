الزراعة تُقرر منع استيراد "البصل الأخضر" لوفرة المنتج المحلي

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع سياستها في دعم المزارع العراقي وحماية المنتج المحلي، بعد وصول الإنتاج الوطني إلى مرحلة الوفرة التي تسد حاجة السوق.كما شددت الوزارة على الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المنع، ملوحةً باتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين ومنع تسرب المحاصيل المستوردة إلى الأسواق المحلية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.