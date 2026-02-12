تحرك برلماني لإنصاف القوات الأمنية.. زيادة رواتب وتوزيع قطع أراضٍ (وثيقة)

ويهدف المقترح، إلى إنصاف أبطال القوات الأمنية بجميع صنوفها من الجيش والشرطة تقديراً لتضحياتهم الكبيرة.تضمن المقترح عدة نقاط مفصلية، أبرزها تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.ويدعو المقترح إلى تعديل الرواتب التقاعدية عبر إضافة مخصصات "الخطورة والأرزاق" إلى الراتب الاسمي، لضمان لعوائل المتقاعدين من القوات المسلحة. كما شدد المقترح على شمول المتوفين أثناء الخدمة أو جرائها بكافة امتيازات الشهداء.وفي خطوة تهدف لحل أزمة السكن للمنتسبين، شمل المقترح إلزام والحكومات المحلية بإصدار قرار نيابي يلزم بتوزيع قطع الأراضي السكنية على جميع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كل حسب مسقط رأسه. وحدد المقترح سقفاً زمنياً لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القرار لتطبيق هذا البند.أظهرت الوثيقة تأييداً نيابياً واسعاً للمقترح، حيث تضمنت توقيعات عدد كبير من أعضاء من مختلف الكتل السياسية.