نقابة الصحفيين تعقد اجتماعها الأول برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين

وقال بيان للنقابة تلقته وكالة ورد لـ خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة وفي مقدمتها البرنامج المهني للنقابة وآليات تطوير العمل الصحفي إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل مع المؤسسات الإعلامية للنهوض بواقع الإعلام ومواكبة التحولات الحديثة".واضاف ان "المجلس استعرض مباركة وإشادة واتحاد الصحفيين العرب بالمؤتمر الانتخابي للنقابة والإشادة بدور القضاء الذي أشرف على سير الانتخابات كما اطلع المجلس على إشادة الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية بانتخابات النقابة".وأكد المجتمعون "حرصهم على تبني إعلامي هادف والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الأسرة الصحفية بما ينسجم مع تطلعات المرحلة المقبلة ويعزز دور النقابة في المشهد الوطني".