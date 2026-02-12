النزاهة تتحرى أسباب انهيار واجهة مول قيد الإنشاء بالزعفرانية

وذكر بيان للهيئة إنَّ "الفريق سيباشر أعماله بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، عبر جمع المعلومات والوثائق ذات الصلة، والتحقُّق من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والإشراف، ومراجعة المُوافقات الأصوليَّة ومدى الالتزام بالضوابط الهندسيَّة المعتمدة".وأكدت الهيئة أنَّ "فريقها سيعملُ على استكمال مهامه بالسرعة المُمكنة، وأنها ستُعلن نتائج أعماله حال اكتمالها، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ أيَّة جهةٍ يثبت تقصيرها أو مسؤوليَّـتها عن الحادث؛ حفاظاً على أروح المواطنين ومُمتلكاتهم، وحرصاً على رصانة الحركة العمرانيَّة والمشاريع الاستثماريَّة، وعدم تعرُّضها لأي تأثيرٍ سلبي".