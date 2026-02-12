الكهرباء تحسم المواعيد: الربط الخليجي في نيسان ومنصة الغاز في حزيران.. والجباية تقفز إلى 44‎%

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ،: إن "مشروع الربط الخليجي وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 94%، حيث باتت محطتا (الوفرة) في و(الفاو) في جاهزتين تمامًا"، مؤكدًا أن "المشروع سيدخل الخدمة في الأول من نيسان المقبل تنفيذًا لتوصيات رئيس ".وأوضح موسى، أن "الربط الخليجي يمثل مشروعًا استثماريًا تابعًا لهيئة الربط الخليجي ويعمل كسوق للطاقة، وهو معزول عن للدول"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "الربط مع يغذي حاليًا قضاء الرطبة، ومن المؤمل وصول المرحلة الثانية منه إلى 150 ميغاواط في نيسان المقبل".وبشأن تأمين إمدادات الوقود، أكد موسى أن "منصة الغاز المسال القادمة من كوريا ستدخل الخدمة في الأول من حزيران المقبل"، واصفًا إياها بـ "الحل الاستراتيجي" لتأمين الطاقة كبديل عن نقص الغاز الوطني أو المستورد، مع توقعات بتصاعد الإنتاج مستقبلًا عبر المنصات العائمة.وفي ملف الإدارة الرقمية، أشار المتحدث إلى أن "التحول الذكي يعتمد دورة تقنية تبدأ بنظام (MDM) ثم (HES) وصولًا إلى العداد الذكي"، مبينًا أن العمل جارٍ حاليًا على تنظيم الشبكة وإزالة التجاوزات في عدة مناطق ببغداد منها: حطين، ، ، ، وشارع فلسطين، مع بدء العمل في وحي العدل والجامعة، فضلًا عن معامل الطابوق والدوائر الحكومية.وكشف موسى عن "ارتفاع في معطيات الجباية، حيث ارتفعت النسبة من 11% إلى أكثر من 44% في عموم العراق"؛ نتيجة لإجراءات نصب المقاييس والتحول نحو الأنظمة الحديثة.