الكهرباء تحسم المواعيد: الربط الخليجي في نيسان ومنصة الغاز في حزيران.. والجباية تقفز إلى 44%
محليات
2026-02-12 | 12:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,069 شوهد
حددت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، موعد دخول مشروعي "الربط الخليجي" و"منصة الغاز المسال" إلى الخدمة، فيما كشفت عن ارتفاع كبير في نسب الجباية إلى 44%.
وقال المتحدث باسم الوزارة،
أحمد موسى
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
،: إن "مشروع الربط الخليجي وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 94%، حيث باتت محطتا (الوفرة) في
الكويت
و(الفاو) في
العراق
جاهزتين تمامًا"، مؤكدًا أن "المشروع سيدخل الخدمة في الأول من نيسان المقبل تنفيذًا لتوصيات رئيس
مجلس الوزراء
".
وأوضح موسى، أن "الربط الخليجي يمثل مشروعًا استثماريًا تابعًا لهيئة الربط الخليجي ويعمل كسوق للطاقة، وهو معزول عن
الشبكات الوطنية
للدول"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "الربط مع
الأردن
يغذي حاليًا قضاء الرطبة، ومن المؤمل وصول المرحلة الثانية منه إلى 150 ميغاواط في نيسان المقبل".
وبشأن تأمين إمدادات الوقود، أكد موسى أن "منصة الغاز المسال القادمة من كوريا ستدخل الخدمة في الأول من حزيران المقبل"، واصفًا إياها بـ "الحل الاستراتيجي" لتأمين الطاقة كبديل عن نقص الغاز الوطني أو المستورد، مع توقعات بتصاعد الإنتاج مستقبلًا عبر المنصات العائمة.
وفي ملف الإدارة الرقمية، أشار المتحدث إلى أن "التحول الذكي يعتمد دورة تقنية تبدأ بنظام (MDM) ثم (HES) وصولًا إلى العداد الذكي"، مبينًا أن العمل جارٍ حاليًا على تنظيم الشبكة وإزالة التجاوزات في عدة مناطق ببغداد منها: حطين،
اليرموك
،
القادسية
،
الغدير
، وشارع فلسطين، مع بدء العمل في
الكاظمية
وحي العدل والجامعة، فضلًا عن معامل الطابوق والدوائر الحكومية.
وكشف موسى عن "ارتفاع في معطيات الجباية، حيث ارتفعت النسبة من 11% إلى أكثر من 44% في عموم العراق"؛ نتيجة لإجراءات نصب المقاييس والتحول نحو الأنظمة الحديثة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
