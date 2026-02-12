مجلس الخدمة يوجه دعوة لحملة الشهادات العليا والاوائل

وذكر بيان للمجلس، انه "يدعو المتقدمين من حملة الشهادات العليا والاوائل الوجبة الثالثة الى متابعة بريدهم الالكتروني بشكل منتظم، فضلاً عن الرسائل الواردة الى ارقام هواتفهم المسجلة ضمن بيانات التقديم".واضاف ان ذلك "لغرض استلام الكود الخاص بهم (الرمز الوظيفي) الذي سيتم ارساله من قبل المجلس وابتداءً من اليوم الخميس الموافق ١٢ شباط ٢٠٢٦".