https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555953-639065174954864012.jpeg
مجلس الخدمة يوجه دعوة لحملة الشهادات العليا والاوائل
محليات
2026-02-12 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
442 شوهد
وجه
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
، الخميس، دعوة لحملة الشهادات العليا والاوائل.
وذكر بيان للمجلس، انه "يدعو المتقدمين من حملة الشهادات العليا والاوائل الوجبة الثالثة الى متابعة بريدهم الالكتروني بشكل منتظم، فضلاً عن الرسائل الواردة الى ارقام هواتفهم المسجلة ضمن بيانات التقديم".
واضاف ان ذلك "لغرض استلام الكود الخاص بهم (الرمز الوظيفي) الذي سيتم ارساله من قبل المجلس وابتداءً من اليوم الخميس الموافق ١٢ شباط ٢٠٢٦".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
