التربية تعلن نجاح الامتحانات التمهيدية وتشيد بجهود اللجان والجهات الساندة

وذكر بيان للمديرية، أن "جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية أُنجزت بشكل كامل لضمان سير العملية الامتحانية بانسيابية وانضباط، بما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة لجميع الطلبة. وشملت الاستعدادات تأمين القاعات، توزيع الأسئلة، ومتابعة كل التفاصيل الفنية والإدارية لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة".ونقل المكتب عن للامتحانات تثمينها "للجهود المتميزة في متابعة المراكز الميدانية بالمحافظات، وإشادتها بالدور الفاعل للمديرين العامين للتربية، فضلاً عن الجهود الكبيرة للجان الفرعية والجهات الساندة، بدءًا من جهاز ووزارات والكهرباء، لما قدموه من متابعة حثيثة والتزام كامل بالإجراءات المعتمدة، مما ساهم في إنجاح العملية الامتحانية وتعزيز الثقة بالنظام التربوي، مع تمنيات الوزارة لجميع الممتحنين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية".